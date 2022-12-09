



Украинские программисты теперь смогут обучать военных НАТО

Украинские программисты после окончания российского вторжения смогут обучать военных НАТО. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.



"После победы над врагом, украинские ИТ-специалисты могут учить даже военных НАТО", - отметила Нуланд.



В ходе визита Нуланд презентовали украинскую военную систему ситуационной осведомленности "Дельта".



По ее словам, опыт команды разработчиков платформы можно будет использоваться в будущих военных операциях США. Страны НАТО могут учиться на уроках войны в Украине.