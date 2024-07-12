



Украине не разрешали бить Storm Shadow по РФ – Зеленскому нужны гарантии

В последние дни в политических кругах и мировых медиа активно обсуждалось разрешение Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по военным целям на территории России. Однако Министерство обороны Великобритании уточнило, что такого разрешения Украина не получала, сообщает The Telegraph.



Даунинг-стрит заявила, что политика правительства Великобритании в отношении развертывания ракет дальнего радиуса действия "не изменилась". Это заявление последовало после комментариев премьер-министра Кира Стармера, которые могли быть интерпретированы как ослабление ограничений на использование ракет.



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Британское правительство действительно разрешило Украине запускать ракеты Storm Shadow, но только по целям в Крыму и на материковой части Украины, а не по объектам на территории России. Чиновники опасаются, что удары по российской территории могут привести к эскалации конфликта и втянуть Великобританию в войну с Россией.



Источники The Telegraph утверждают, что ракеты Storm Shadow не использовались в этом году, и подчеркнули, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется "заручиться гарантиями в других местах" перед тем, как использовать эти ракеты по российским целям. Высокопоставленный источник в оборонном ведомстве отметил, что разрешение на запуск ракет по России потребует подписи трех стран, одной из которых является Великобритания. Франция, которая производит Storm Shadow вместе с Великобританией, также должна дать своё согласие.



"Этого не произойдет", – заявил источник, комментируя возможность запуска Украиной ракет Storm Shadow по России.