



Украина в ООН: Кремль создал параллельную реальность для россиян

Путинский режим с самого начала своего существования использовал информацию в качестве оружия. Об этом на сессии Комитета по информации ООН заявил советник Постпредства Украины при этой организации Сергей Дворник, передает Укринформ.



"Превращение информации в оружие и использование его с агрессивной целью было целенаправленной стратегией путинского режима с самого начала его существования. Начав с уничтожения независимых СМИ и убийств независимых журналистов, Кремль создал информационный пузырь с параллельной реальностью для миллионов россиян", - заявил он.



В конце концов, российское общество подверглось влиянию власти и теперь воспринимает антиукраинские нарративы как правду.



Напомним, что российские оккупанты распространили фейк о якобы существовании "методички" для украинских медиа относительно того, как освещать ситуацию в Бахмуте.