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Украина созывает срочное заседание Совбеза ООН по российским "референдумам"
24.09.2022 23:55 Евгения Маркова

Украина созывает срочное заседание Совбеза ООН по российским "референдумам"

Украина созывает срочное заседание Совбеза ООН по российским "референдумам" на оккупированных территориях

Представители некоторых стран, присутствующие в качестве "наблюдателей" на организованных российскими захватчиками псевдореферендумах, участвуют в коллективном преступлении против независимого государства Украины.

Это представители самой России, а также Беларуси, Сирии, Египта, Бразилии, Венесуэлы, Уругвая, Того, ЮАР.

Кроме поименного списка всех участников этого преступления, в распоряжении украинских органов власти есть также точные адреса всех псевдоучастков, количество прикрепленных к ним псевдоизбирателей, детальные маршруты, по которым оккупанты собираются курсировать для сбора голосов, даже номера их машин и данные водителей.
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