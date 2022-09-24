



Украина созывает срочное заседание Совбеза ООН по российским "референдумам"

Украина созывает срочное заседание Совбеза ООН по российским "референдумам" на оккупированных территориях



Представители некоторых стран, присутствующие в качестве "наблюдателей" на организованных российскими захватчиками псевдореферендумах, участвуют в коллективном преступлении против независимого государства Украины.



Это представители самой России, а также Беларуси, Сирии, Египта, Бразилии, Венесуэлы, Уругвая, Того, ЮАР.



Кроме поименного списка всех участников этого преступления, в распоряжении украинских органов власти есть также точные адреса всех псевдоучастков, количество прикрепленных к ним псевдоизбирателей, детальные маршруты, по которым оккупанты собираются курсировать для сбора голосов, даже номера их машин и данные водителей.

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