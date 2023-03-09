



Украина рассчитывает подписать гарантии безопасности на саммите НАТО

Украина ожидает, что на следующем саммите НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе, будет подписан документ по гарантиям безопасности. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает РБК-Украина.



"Гарантии безопасности точно будут, сейчас мы уже не слышим "нет", когда о них говорим. Сейчас вопрос в том, кто первый с нами их подпишет. Считаю, что подписать такой документ в Вильнюсе вполне реально", - сказал Ермак.



По его словам, Украина надеется, что на летнем саммите НАТО в Вильнюсе партнеры смогут определить сроки движения нашего государства к членству в Альянсе.



Отметим, что руководитель ОП Андрей Ермак провел встречу с помощником генсека НАТО Дэвидом Кеттлером. В частности, политики обсудили подготовку к саммиту НАТО в Вильнюсе в июле.



"Надеемся, что в Вильнюсе союзники смогут принять решение о модальности и возможных временных границах дальнейшего движения Украины к членству в Альянсе", - сказал Ермак.



Он также подчеркнул важность активизации диалога со странами-членами НАТО по обеспечению действенных гарантий безопасности для Украины после завершения войны.



"Нашей стране необходимы надежные международные гарантии безопасности, которые сделали бы невозможным повторение российской агрессии в будущем", - добавил он.



Руководитель ОП особо отметил необходимость дальнейшего усиления ПВО Украины современными системами, которые есть у членом НАТО, в частности, для защиты от российских ракетных атак.



Он надеется на скорейшее получение Украиной от партнеров бронетехники, прежде всего боевых танков и другого вооружения, необходимого для освобождения оккупированных территорий.



Ермак также проинформировал Кеттлера о ситуации на фронте. Собеседники обменялись мнениями относительно имеющихся военных угроз со стороны РФ, а также ее возможностей и дальше применять ракеты и дроны против Украины.