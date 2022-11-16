



ООН приняла новую резолюцию по оккупированному Крыму

В среду, 16 ноября, Генеральная ассамблея ООН поддержала проект резолюции по правам человека во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига в Facebook.



"От успешного саммита Крымской платформы до усиленной крымской резолюции ГА ООН - солидарность мира с Украиной по Крыму только крепнет. Как бы ни мечтала Россия "закрыть" вопрос Крыма, он будет на международной повестке дня, пока на полуостров не вернется украинский флаг", - написал он после принятия резолюции.



По его словам, в результате принятия резолюции ГА ООН фактически осудила использование Россией Крыма как плацдарма для полномасштабной агрессии против Украины и для попытки незаконной аннексии Херсона и Запорожья.



Реакция Зеленского



Президент Украины Владимир Зеленский уже поприветствовал такое решение Генеральной ассамблеи.



"Приветствую одобрение ГА ООН проекта резолюции о правах человека в оккупированной Россией АР Крым. Благодарен тем, кто изменил свое мнение. Эта война началась с Крыма, Крымом она и завершится. Наш полуостров будет освобожден, как и все украинские земли", - написал в Twitter глава украинского государства.



Напомним, ранее стало известно, что Генеральная ассамблея ООН поддержала проект резолюции, которым предлагается ввести механизм компенсации ущерба Украине в результате агрессии России.