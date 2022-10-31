



Украина, ООН и Турция согласовали движение 16 судов с зерном в Черном море

Организация Объединенных Наций, Турция и Украина согласовали движение 16 судов с украинским зерном в Черном море по "зерновому коридору".

Об этом говорится в заявлении Совместного координационного центра в Стамбуле.



График был утвержден на понедельник, 31 октября. Сначала в центре заявили, что план был согласован в отношении 14 кораблей. Позже данные обновили. На 31 октября планируется проход 16 судов. Из них 12 на выход и 4 – на вход.



"Для продолжения реализации зерновой инициативы было предложено, чтобы делегации Турции и ООН предоставили 10 инспекционных групп для проверки 40 отправляемых судов. Этот план был принят делегацией Украины, а делегация России была предупреждена", – отметили в Совместном координационном центре.



Напомним, 29 октября стало известно о том, что Россия останавливает свое участие в зерновом соглашении якобы из-за нападения на корабли Черноморского флота.



По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, власти Украины предупреждали о планах России разрушить Черноморскую зерновую инициативу под фальшивым предлогом.



Движение 218 судов, транспортирующих продукцию из Украины в рамках "зернового соглашения", оказалось фактически заблокированным из-за приостановки страной-агрессором участия в ней.