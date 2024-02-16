



Украина и Германия подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.



Соглашение будет охватывать "долгосрочные обязательства по безопасности и поддержке Украины".







Ожидается, что Зеленский также подпишет соглашение о безопасности и с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Договор планируют подписать в Елисейском дворце.



"Данное соглашение отвечает обязательствам, взятым в формате G7 на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года", - заявили ранее в офисе Макрона.



Напомним, 12 января в Киеве президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали двусторонний документ безопасности под названием "Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Соединенным королевством Великобритании и Северной Ирландии".



Настоящий договор стал первым в сфере соглашений по обеспечению безопасности, согласованных во время Вильнюсского саммита НАТО между Украиной, членами G7 и присоединившимися к ним государствами.



Документ состоит из 9 частей и предусматривает гарантии финансовой, военной и других видов поддержки, а его срок действия - десять лет с возможностью продления.



Полный текст соглашения можно посмотреть ТУТ