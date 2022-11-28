



У Путина - программа ликвидации руководства Беларуси

Беларусь представляет собой очередной федеральный округ РФ и управляется из Москвы, потому то, кто именно будет там занимать пост президента, не имеет значение.

Такое мнение выразил министр иностранных дел Украины в 2007—2009 годах и руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко в интервью Радио НВ.

Таким образом он прокомментировал выводы аналитиков о том, что Кремль решил "убрать" Александра Лукашенко. Также он озвучил несколько версий того, почему могли убить министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.

"То, что сейчас там происходит, является свидетельством того, что Путин отчаянно пытается привлечь хоть кого-нибудь из Беларуси для того, чтобы усилить свои возможности, рассчитывая, что 30−40 тысяч белорусских военных могут сломать ситуацию. Но я думаю, что это очередной просчет", - отметил он.

Огрызко отметил, что читал много мнений экспертов по поводу Макея, которые считали его успешным дипломатом.

"Но на самом деле, мне кажется, причина случившегося несколько дней назад заключается в том, что нужно искать немного глубже. Надо посмотреть, что же произошло с г-ном Макеем в уже далеком 1980 году. Он с этого момента стал работать на КГБ СССР. И был кадровым кагэбэшником. Да, он знал иностранные языки, он окончил институт иностранных языков в Минске", - отметил он.

По его словам, это именно то, что требовалось для кагэбэшников, чтобы использовать такого молодого парня в своих целях.

"Распался СССР, но не распался КГБ. Он остался. В России сменился на ФСБ, в Беларуси даже название не изменил. И я думаю, что в Москве решили, что такой достаточно перспективный сотрудник нужен в Беларуси. И его, как тогда говорили, "внедрили" в МИД уже вроде бы независимой Беларуси", - добавил он.

Огрызко сказал, что Макей начал продвигаться по всем карьерным лестницам, наматывая себе легенду успешного дипломата. Потом в ФСБ, по его мнению, решили, что надо его "подсаживать" под Лукашенко.

"Может быть, конечно, и другая версия: что в какой-то момент Макей стал двойным агентом. То есть он мог дать присягу на верность Лукашенко. Могла быть довольно интересная история, когда он мог начать давать дезинформацию в Москву по поводу того, что происходило в самой Беларуси. Первая версия мне тоже не кажется слишком мифической, потому что не бывает бывших кагэбэшников. Мне кажется, что рука Москвы в этом случае очевидна. Как это произошло в последние дни, сказать трудно, но обращает на себя внимание факт, что он умер через два дня после окончания этого самого сборища ОДКБ. Новичок (химическое оружие — ред.), я думаю, в арсенале российских спецслужб никуда не делся", - считает он.

Он не исключил того, что Макей мог иметь какую-то информацию о тех планах, которые есть относительно патрона.

"И, может быть, он мог поделиться этими планами с Лукашенко, что стало известно в Москве. Тогда таких двойных агентов убирают мгновенно", - добавил он.