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Тырзиу хочет чтобы Румыния аннексировала территории Украины и вышла из НАТО
28.01.2024 21:30 MIGnews.com

Тырзиу хочет чтобы Румыния аннексировала территории Украины и вышла из НАТО

Лидер утраправой партии AUR Клаудиу Тырзиу заявил, что хочет, чтобы Румыния аннексировала территории Украины и вышла из НАТО.

Тырзиу был сопредседателем AUR и является одним из видных лидеров партии. Он выступил с речью в Яссах, в которой заявил, что готов пожертвовать членством Румынии в НАТО, аннексировав территории Украины.

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При этом он отметил, что "Румыния беззащитна перед Россией".

Клаудиу Тырзиу - это тот политик, который, находясь в руководстве одной из крупнейших партий Румынии, заявил россиянам, что "готов" заключить с ними сделку, всего через несколько дней после широкомасштабного вторжения в Украину.

"Я считаю, что необходимо оттаивание отношений между Румынией и Россией, я признаю необходимость хорошего сотрудничества, я готов внести свою лепту в это, но только после того, как Россия докажет, что она тоже хочет всего этого"

В приведенном выше отрывке Тырзиу представляет свое, а значит и AUR, видение внешней политики Румынии: "мы зажаты между "двумя империями", которые нарушают наш "суверенитет", - говорит он.

При этом, стоит отметить, что официальная позиция AUR заключается в том, что: "НАТО, военный альянс, для вступления в который Румыния приложила огромные усилия - именно для того, чтобы защититься от Москвы, которая уже 12 раз вторгались в нашу страну".
 

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