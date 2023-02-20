



Ты не выйдешь сегодня из дома: Депутата Готлиб не выпускают с ребенком-аутистом

“Протестующие против правовой революции” блокировали квартиру депутата Тали Готлиб в Кирьят-Шмуэль.



Депутат должна была утром отвезти ребенка-аутиста в специальное учебное заведение. Она вышла к протестующим с просьбой пропустить ее. Ей ответили: “Ты сегодня остаешься дома. Поставь ей музыку или попроси кого-нибудь другого, чтобы ее отвезли”.



Присутствующий на месте полицейский не предпринял ничего против лиц, ограничивающих права депутата.

