



Трюдо позировал с "вежливыми ногами" во время визита в Южную Корею - видео

Видео, в котором премьер-министр Канады Джастин Трюдо позирует перед журналистами вместе со спикером палаты представителей Южной Кореи Ким Джин Пё, стало вирусным из-за того, что Трюдо встал в стойку, широко известную в Корее как "вежливые ноги".



Трюдо широко расставил ноги, чтобы на фотографиях казаться одного роста с Ким Джин Пё.



Трюдо находился в Сеуле с трехдневным визитом перед поездкой в ​​Японию на саммит G7.



Корейские СМИ высоко оценили этот жест, но некоторые СМИ в Канаде, в том числе консервативное издание True North, обвинили премьер-министра в том, что своей выходкой он "поставил в неловкое положение" всю нацию.