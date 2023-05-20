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Трюдо позировал с "вежливыми ногами" во время визита в Южную Корею - видео
20.05.2023 16:18 Евгения Маркова

Трюдо позировал с "вежливыми ногами" во время визита в Южную Корею - видео

Видео, в котором премьер-министр Канады Джастин Трюдо позирует перед журналистами вместе со спикером палаты представителей Южной Кореи Ким Джин Пё, стало вирусным из-за того, что Трюдо встал в стойку, широко известную в Корее как "вежливые ноги".

Трюдо широко расставил ноги, чтобы на фотографиях казаться одного роста с Ким Джин Пё.

Трюдо находился в Сеуле с трехдневным визитом перед поездкой в ​​Японию на саммит G7.

Корейские СМИ высоко оценили этот жест, но некоторые СМИ в Канаде, в том числе консервативное издание True North, обвинили премьер-министра в том, что своей выходкой он "поставил в неловкое положение" всю нацию.

 

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