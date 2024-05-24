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Трамп похвалил Путина, Орбана и Си Цзиньпина
24.05.2024 13:26 Алина Груднева

Трамп похвалил Путина, Орбана и Си Цзиньпина

Дональд Трамп считает, что Владимир Путин, премьер Венгрии Виктор Орбан и председатель КНР Си Цзиньпина находятся в настоящее время на вершине своей карьеры.

По данным The Washington Post, такое заявление он сделал на одном из митингов в рамках предвыборной кампании.

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"Они находятся на вершине, нравится вам это или нет", - сказал Трамп.

В то же время он в очередной раз раскритиковал нынешнего президента США Джо Байдена, отметив, что мир из-за него перестал уважать Америку.

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