Талибан освободил более 400 заключенных в Кабуле в честь праздника
Талибы освободили 404 заключенных из тюрьмы Пули-Чархи в Кабуле в честь праздника Ид аль-Фитр, сообщает управляемое талибами информационное агентство Бахтар.
Освобождение произошло в соответствии с указом лидера талибов Хибатуллы Ахундзады.
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В группу освобожденных заключенных вошли 338 мужчин, 40 женщин и 28 детей.
Талибан не сообщил о причинах их задержания.
По данным талибов, в настоящее время под стражей находятся около 19 000 человек, включая 25 иностранных граждан.