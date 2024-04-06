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Талибан освободил более 400 заключенных в Кабуле в честь праздника
06.04.2024 15:45 MIGnews.com

Талибан освободил более 400 заключенных в Кабуле в честь праздника

Талибы освободили 404 заключенных из тюрьмы Пули-Чархи в Кабуле в честь праздника Ид аль-Фитр, сообщает управляемое талибами информационное агентство Бахтар.

Освобождение произошло в соответствии с указом лидера талибов Хибатуллы Ахундзады.

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В группу освобожденных заключенных вошли 338 мужчин, 40 женщин и 28 детей.

Талибан не сообщил о причинах их задержания.

По данным талибов, в настоящее время под стражей находятся около 19 000 человек, включая 25 иностранных граждан.
 

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