



Судья на процессе Нетаниягу: показания полностью противоречат обвинению



В иерусалимском окружном суде продолжается допрос свидетеля по “делам о коррупции Биньямина Нетаниягу” , помощницы олигарха Арнона Мильчена Адас Кляйн.



В ходе заседания адвокат Нетаниягу Амит Хадад зачитал показания Мильчена, данные им израильским следователям. Мильчена спросили, говорил ли он с Нетаниягу о налоговых освобождениях. Он ответил: Абсолютно нет”.



Услышав это судья Бар-Ам обратился к прокурорам: "Я читал праграф 37 обвинительного заключения. Там написано нечто противоположное на 180 градусов". Представитель прокуратуры ответила: “У нас есть еще улики”.

