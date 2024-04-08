



Страны НАТО начали военно-морские учения "Sea Shield 24"

Сегодня в Черном море стартовали учения НАТО “Морской щит - 2024”. В учениях, помимо принимающей стороны, а на этот раз это Румыния, участвуют 12 государств, входящих в Альянс, и партнеры: Великобритания, Греция, Болгария, Италия, Молдова, Грузия, Португалия, Нидерланды, Польша, Соединённые Штаты, Франция и Турция.



В тренировочных маневрах, проводимых Военно-морскими силами Румынии, задействованы более 2,2 тыс военных и 135 единиц боевой техники — 27 морских и речных кораблей, 17 самолётов и 91 машина и плавсредство.



Начальник штаба ВМС Румынии вице-адмирал Михай Панаит рассказал, что страны собираются отрабатывать операционные процедуры против подводных лодок, на водной поверхности и против авиации в Черном море и в речной зоне ответственности.

