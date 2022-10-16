



Страны НАТО могут атаковать завод по выпуску иранских БПЛА - военный эксперт

Государства НАТО могут нанести превентивный ракетно-бомбовый удар по предприятию, на котором изготавливаются иранские дроны-камикадзе.



Основанием для удара может послужить тот факт, что производимые на заводе беспилотники используются в качестве средства террора против мирного населения. Об этом заявил украинский военный эксперт Иван Якубец.



Полковник Иван Якубец семь лет был начальником аэромобильных войск украинской армии, сейчас является экспертом Центра исследований армии, конверсии и разоружения.



Бывший командующий ДШВ Украины отметил, что для нанесения превентивного ракетно-бомбового удара по заводу необходимо политическое решение. Нельзя позволить властям РФ закрыть сделку по приобретению 2 400 беспилотников.



Дроны-камикадзе Иран производит не только на своей территории. Согласно разведданным беспилотники также собираются в Сирии и Таджикистане.



Якубец подчеркнул, что Россия использует поставляемые Ираном летательные аппараты не в качестве военного средства. Она применяет Shahed-136 для террора против мирного населения. Данное обстоятельство развязывает руки странам НАТО для нанесения удара по производственным мощностям, на которых собираются БПЛА. По словам эксперта, в свое время этот механизм был применен в отношении Сирии.