



Страны G7 обсудят поддержку Украины

Страны G7 обсудят поддержку Украины после атак на ее энергетическую инфраструктуру...



Министры иностранных дел государств G7 встретятся в Германии, чтобы наработать план дальнейшей поддержки Украины после недавних атак России на нашу энергетическую инфраструктуру, повлекшие массовые отключения электроэнергии.



Ожидается, что тема российского вторжения в Украину будет доминировать на двухдневной встрече госсекретаря США Энтони Блинкена с коллегами из G7.



"Для нас эта встреча министров стран G7 состоится в важный момент", – сказал высокопоставленный чиновник Госдепартамента США, отметив, что группа "является жизненно важным координационным механизмом" для наработки политических подходов по самым актуальным вопросам.



Как известно, глава СБУ Василий Малюк и послы стран G7 обсудили вызовы безопасности, которые предстали перед Украиной во время войны.



