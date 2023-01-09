



Сторонники Больсонару штуровали Конгресс и Верховный Суд

Бразильская полиция в воскресенье применила слезоточивый газ, пытаясь отбить сотни сторонников крайне правого экс-президента Жаира Больсонару, которые ворвались на территорию Конгресса через неделю после инаугурации президента Луиса Инасио Лулы да Сильвы, сообщают СМИ.



Силам безопасности удалось вернуть контроль над Конгрессом, президентским дворцом и Верховным судом.



Территория вокруг здания парламента в Бразилиа была оцеплена, но сторонники Больсонаро, не признающие победу левого Лулы на выборах, прорвались, поднялись по пандусам и собрались на крыше здания, разбив стекла в его окнах.



#BREAKING: Supporters of former Brazilian President Jair Bolsonaro have entered the main hall of the National Congress. pic.twitter.com/XbuAzwvjgX — Moshe Schwartz (@YWNReporter) January 8, 2023

На видео, распространяемых в социальных сетях, видно, что люди, одетые в цвета бразильского флага, ворвались в здание Конгресса. Кадры с места событий напоминают вторжение в здание Капитолия США 6 января 2021 года сторонников тогдашнего президента Дональда Трампа.Участники беспорядков скандировали "Лула - вор", ссылаясь на результаты октябрьских выборов, на которых новый президент, известный как Лула, заявил о своей победе с небольшим большинством в 50,9 процента. Многие протестующие уже несколько недель стоят у штаб-квартиры армии, требуя поддержки военных в отмене результатов выборов, которые они считают "мошенническими".На кадрах социальных сетей также видно, как участники беспорядков штурмуют расположенный неподалеку президентский дворец Планалто, который является официальным местом работы лидера страны, и Верховный суд Бразилии. Министр общественной безопасности Бразилии Андерсон Торрес заявил, что он направил силы для восстановления порядка. Позже Верховный суд был освобожден, но поступают сообщения об ожесточенных столкновениях у входа.Все правительственные здания были пусты, так как по воскресеньям они не работают. Беспорядки произошли, когда 77-летний Лула находился в юго-восточном городе Араракара, посещая регион, опустошенный наводнениями в конце прошлого года.