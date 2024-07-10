



Столтенберг снова спутал все карты: непонятно, когда Украина вступит в НАТО

Йенс Столтенберг на 75-м юбилейном саммите НАТО все больше напоминает себя периода весны 2022 года, когда он выходил на сцену и, словно заведенный, повторял: “войска НАТО не должны вступить в войну с Россией”.



Вот и сегодня, Столтенберг ( и это после всех статей в СМИ о том, что вступление Украины в НАТО "неотвратимо") сказал:



"Чтобы пригласить новую страну в НАТО, нам нужен консенсус. Все страны-члены согласны, что Украина станет членом НАТО, но пока что рано говорить, когда это точно произойдет".