



Столтенберг рассказал об ожиданиях от саммита НАТО

На саммите НАТО в Вашингтоне, который состоится в период с 9 по 11 июля, будет обсуждена координация поставок оружия Украине.



Об этом сообщил генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг.



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"Я ожидаю, что союзники согласуют всеобъемлющий пакет мер для Украины. Это соглашение о том, что НАТО будет играть ведущую роль в предоставлении и координации военной поддержки, помощи в обеспечении безопасности и обучения для Украины", - подчеркнул он.



По словам Столтенберга, саммит в Вашингтоне является отличной возможностью для союзников для обеспечения оперативной совместимости, которая приблизит Украину к членству в НАТО. На встрече будут обсуждать потребности страны для защиты от РФ, а также долгосрочные финансовые обязательства.



"Я ожидаю, что формулировка будет еще более четкой в нашем обязательстве, что Украина станет членом Альянса", - добавил он.