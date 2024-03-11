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Столтенберг ответил, собирается ли НАТО отправить войска в Украину
11.03.2024 19:34 Алина Груднева

Столтенберг ответил, собирается ли НАТО отправить войска в Украину

Североатлантический Альянс не намерен отправлять свои войска в Украину.

По данным Sky News, такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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"НАТО не планирует отправлять войска в Украину. НАТО не является стороной конфликта, как и союзники по НАТО", - отметил он.

По словам Столтенберга, даже в том случае, если определенные страны НАТО решатся на отправку своих войск, это на сам альянс в целом не повлияет.

"Важно, чтобы мы консультировались и имели общий подход к этим важным темам, поскольку они имеют значение для всех нас", - добавил генсек НАТО.

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