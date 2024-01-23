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Столтенберг обратился к Венгрии по поводу вступления Швеции в НАТО
23.01.2024 22:10 Алина Груднева

Столтенберг обратился к Венгрии по поводу вступления Швеции в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Венгрию одобрить вступление Швеции в НАТО.

Соответствующее заявление он сделал после того, как такой шаг ратифицировала Турция.

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Столтенберг положительно оценил голосование турецкого парламента, выразив надежду на то, что Венгрия пойдет на аналогичный шаг.

“Членство Швеции делает НАТО сильнее, а всех нас - безопаснее”, - отметил он.

В свою очередь, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сказал, что голосование в Турции приблизило страну на шаг к тому, чтобы  стать полноправным членом НАТО. 

"Положительно, что Большая Генеральная ассамблея Турции проголосовала за вступление Швеции в НАТО", - сказал он.

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