Столтенберг обратился к Венгрии по поводу вступления Швеции в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Венгрию одобрить вступление Швеции в НАТО.
Соответствующее заявление он сделал после того, как такой шаг ратифицировала Турция.
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Столтенберг положительно оценил голосование турецкого парламента, выразив надежду на то, что Венгрия пойдет на аналогичный шаг.
“Членство Швеции делает НАТО сильнее, а всех нас - безопаснее”, - отметил он.
В свою очередь, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сказал, что голосование в Турции приблизило страну на шаг к тому, чтобы стать полноправным членом НАТО.
"Положительно, что Большая Генеральная ассамблея Турции проголосовала за вступление Швеции в НАТО", - сказал он.