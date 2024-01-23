



Столтенберг обратился к Венгрии по поводу вступления Швеции в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Венгрию одобрить вступление Швеции в НАТО.



Соответствующее заявление он сделал после того, как такой шаг ратифицировала Турция.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Столтенберг положительно оценил голосование турецкого парламента, выразив надежду на то, что Венгрия пойдет на аналогичный шаг.



“Членство Швеции делает НАТО сильнее, а всех нас - безопаснее”, - отметил он.



В свою очередь, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сказал, что голосование в Турции приблизило страну на шаг к тому, чтобы стать полноправным членом НАТО.



"Положительно, что Большая Генеральная ассамблея Турции проголосовала за вступление Швеции в НАТО", - сказал он.