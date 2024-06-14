



Столтенберг: "Мирные предложения" Путина - это предложение еще большей агрессии



: это не Украина должна вывести войска, а РФ - свои с украинской территории



Заявление Путина, что для начала мирных переговоров с РФ украинские войска должны выйти с территории четырех украинских областей, а Киев обязан заявить об отсутствии планов вступить в НАТО, - не предложение мира, а предложение еще большей агрессии. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Интерфакс-Украина.



"Это не Украина должна выводить войска с украинской территории. Это РФ должна вывести свои войска с оккупированной украинской территории", - сказал он на пресс-конференции после встречи министров обороны НАТО в Брюсселе.



По словам генсека, это не "предложение мира, а предложение еще большей агрессии, еще большей оккупации, и оно демонстрирует, что целью России является контроль над Украиной".



"И это было целью России с самого начала этой войны. Это нарушение международного права, и это также причина, по которой союзники НАТО продолжают поддерживать Украину", - подчеркнул Столтенберг.