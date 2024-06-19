Столтенберг: Китай должен поплатиться за поддержку России
Западный мир должен заставить Китай заплатить за поддержку России в войне против Украины.
Такое заявление в аналитическом центре Wilson Center сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
По его словам, Китай пытается усидеть на двух стульях, подпитывая войну и в то же время пытаясь поддержать хорошие отношения с Западом.
"Пекин не может иметь и то, и другое. В какой-то момент - и если Китай не изменит курс - союзники должны заставить его заплатить. Должны быть последствия", - считает он.
Генсек НАТО также добавил, что необходима долгосрочная поддержка Украины, поскольку путь к миру - это больше оружия для страны, которая защищается от агрессии со стороны РФ.