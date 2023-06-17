



США заверили Израиль в свободе действий на фоне сообщений о сделке с Ираном

В то время как Вашингтон, похоже, приближается к временному ядерному соглашению с Тегераном, США заверили, что Израиль сохранит свою безопасность и свободу действий против Ирана, пишет The Times of Israel.



Некоторые из договоренностей между Израилем и США относительно нового соглашения по Ирану были выработаны во время встречи в четверг между министром обороны США Ллойдом Остином и министром обороны Йоавом Галантом, сообщил 12 канал.



Высокопоставленный сотрудник службы безопасности сообщил каналу, что сотрудничество между Израилем и США по проблеме Ирана расширилось, и что в совместной работе участвуют сотрудники службы безопасности и силы обороны Израиля.



Отмечается, что Израиль получил гарантию того, что он сохранит свое качественное военное превосходство на Ближнем Востоке, что является давним обязательством, которое США взяли на себя в отношении еврейского государства.



Остин также ясно дал понять Галанту, что даже если США и Израиль будут тесно сотрудничать по иранскому вопросу, Израиль сохранит полную свободу действий против своих противников.



Галант встретился с Остином в кулуарах встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе и договорился о совместной работе, чтобы “устранить широкий спектр угроз, исходящих от Ирана”, согласно данным Министерства обороны США.



После серии сообщений о предполагаемой сделке госсекретарь США Энтони Блинкен попытался пресечь спекуляции в пятницу.



“Что касается Ирана, то некоторые сообщения, которые мы видели о соглашении по ядерным вопросам, просто неточны и не соответствуют действительности”, — сказал Блинкен, когда его спросили о непрямых переговорах через Оман.



В понедельник Иран заявил, что ведет непрямые переговоры с Соединенными Штатами через Султанат Оман по ядерным вопросам, санкциям США и задержанным в меню.



Однако было несколько сообщений о том, что сделка продвигается вперед и что Израиль примет общие параметры потенциального соглашения.



