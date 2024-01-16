



США с союзниками проводят противолодочные учения в Тихом океане

США, Южная Корея, Индия, Австралия и Япония проведут противолодочные учения "Морской дракон" в Тихом океане возле острова Гуам.



По данным Yonhаp, они продлятся с 16 по 25 января.



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Военные будут отрабатывать возможности борьбы с подводными угрозами противников. Они будут учиться выявлению и отслеживанию подлодок с помощью оборудования обнаружения, а также обмену данными о целях. В регион уже отправились морские патрульные самолеты из четырех стран Индо-Тихоокеанского региона.



Австралия отправила два самолета Boeing P-8A Poseidon Королевских ВВС, Южная Корея - около 40 военнослужащих и морской патрульный самолет P-3 для участия в ежегодных учениях "Морской дракон", а Япония - самолет Kawasaki P-1.