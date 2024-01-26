



США приветствуют одобрение президентом Турции ратификации членства Швеции в НАТО

США приветствуют одобрение президентом Турции Реджепом Эрдоганом ратификации парламентом заявки Швеции на вступление в НАТО, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.



"Мы приветствуем подписание президентом Турции Эрдоганом ратификационных статей о вступлении Швеции в НАТО", - написал Блинкен на сайте X.



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"Мы с нетерпением ждем получения ратификационных грамот в Вашингтоне и приветствуем Швецию в качестве 32-го члена НАТО. Швеция и Альянс сильнее вместе", - написал он.



