Новости » Политика
США приветствуют одобрение президентом Турции ратификации членства Швеции в НАТО
26.01.2024 10:59 MIGnews.com

США приветствуют одобрение президентом Турции ратификации членства Швеции в НАТО

США приветствуют одобрение президентом Турции Реджепом Эрдоганом ратификации парламентом заявки Швеции на вступление в НАТО, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Мы приветствуем подписание президентом Турции Эрдоганом ратификационных статей о вступлении Швеции в НАТО", - написал Блинкен на сайте X.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Мы с нетерпением ждем получения ратификационных грамот в Вашингтоне и приветствуем Швецию в качестве 32-го члена НАТО. Швеция и Альянс сильнее вместе", - написал он.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы