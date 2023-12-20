



США, НАТО и ЕС требуют от хути прекратить беспредел в Красном море

Соединенные Штаты Америки, Евросоюз и НАТО потребовали от йеменских хути прекратить атаки на корабли в Красном море.



Об этом говорится в совместном заявлении.



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Они осудили вмешательство хути в судоходство и призвали другие государства воздержаться от поощрения таких действий.



"Мы вновь призываем хути немедленно освободить команду и корабль Galaxy Leader и прекратить атаки на коммерческие суда на жизненно важных водных путях региона", - добавили они.