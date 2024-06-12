



США и Украина подпишут соглашение по безопасности: названа дата

США и Украина 13 июня подпишут двустороннее соглашение по безопасности.



Информацию об этом подтвердил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.



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По его словам, соответствующее соглашение будет подписано президентами Украины и США Владимиром Зеленский и Джо Байденом. Это произойдет на полях саммита G7 в Италии.



"Лидеры подпишут двустороннее соглашение по безопасности, которое четко заявит, что наша поддержка будет долговременной, и будет гарантировать наше сотрудничество, в частности, в сферах обороны и безопасности", – пояснил Салливан.



Он также пояснил, что соглашение по безопасности будет содержать положения относительно развития Сил обороны Украины.



"Этим мы посылаем России сигнал относительно нашей решимости", - добавил Салливан.