США и Украина подпишут соглашение по безопасности: названа дата
США и Украина 13 июня подпишут двустороннее соглашение по безопасности.
Информацию об этом подтвердил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.
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По его словам, соответствующее соглашение будет подписано президентами Украины и США Владимиром Зеленский и Джо Байденом. Это произойдет на полях саммита G7 в Италии.
"Лидеры подпишут двустороннее соглашение по безопасности, которое четко заявит, что наша поддержка будет долговременной, и будет гарантировать наше сотрудничество, в частности, в сферах обороны и безопасности", – пояснил Салливан.
Он также пояснил, что соглашение по безопасности будет содержать положения относительно развития Сил обороны Украины.
"Этим мы посылаем России сигнал относительно нашей решимости", - добавил Салливан.