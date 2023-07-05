



Спутник-шпион КНДР не имеет военного значения: Сеул исследовал обломки объекта

Официальные лица в среду заявили, что завершили 36-дневную спасательную операцию, в ходе которой были задействованы корабли, самолеты и глубоководные водолазы для поиска ракеты, которая была запущена 31 мая, но потерпела неудачу через несколько минут полета, а затем потерпела крушение в международных водах Желтого моря. Спасательная операция, скорее всего, станет самой значительной для внешнего мира относительно северокорейской ракеты, пишет Bloomberg.



“В ходе этой операции были обнаружены основные части северокорейской космической ракеты-носителя и спутника, и после тщательного анализа, проведенного американскими и южнокорейскими экспертами, было установлено, что они не обладают военной эффективностью в качестве разведывательных спутников”, — заявил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.



Эксперты отметили, что найденные части все еще могут предоставить информацию о секретной ракетной программе государства и дать подсказки о возможных нарушениях санкций при закупке ее компонентов.



По словам экспертов по оружию, первая ступень северокорейской ракеты, получившей название Chollima-1 в связи с мифологическим крылатым конем, успешно загорелась и, как предполагается, использовала двигатели на жидком топливе. Режим Ким Чен Ына также установил эти двигатели на свои самые мощные межконтинентальные баллистические ракеты, предназначенные для доставки ядерных боеголовок на материковую часть США.



По словам Северной Кореи, ракета вышла из строя из-за того, что двигатель второй ступени не загорелся. Третья ступень содержала спутник-шпион. Его восстановление, вероятно, предоставит информацию о разрешении камеры, которую он нес.



В прошлом месяце Южная Корея опубликовала фотографии 14,5-метровой части северокорейской ракеты. По словам экспертов по оружию, две части, обнаруженные на глубине около 70 метров, принадлежали второй ступени и, вероятно, содержали двигатель, который не сработал.



Седжин Квон , профессор аэрокосмической техники в Корейском передовом институте науки и технологий, сказал, что хотя Южная Корея не приняла во внимание технологию спасенного спутника, внешний мир не должен недооценивать Северную Корею.



“Это самый первый спутник-шпион, запущенный Пхеньяном, и недостатки понятны, — сказал Квон. - Тем не менее, тот факт, что Север, не имеющий контактов с внешним миром, достиг такого уровня космических технологий, заслуживает надлежащей оценки”.



Он добавил, что это вопрос времени, когда Северная Корея активизирует разведку, “поскольку у них нет другого выбора”.

