



Сожжение Корана: в Ираке протестующие ворвались в посольство Швеции

В Багдаде несколько десятков демонстрантов ворвались в шведское посольство в качестве протеста против сожжения Корана иракцем возле мечети в Стокгольме.



Сторонники лидера шиитов Муктады Садра пробыли в здании около 15 минут.



Пока силы безопасности собирались выдворить их из посольства, они сами вышли оттуда мирным путем.



Акция протеста была организована Садром, потребовавшим отстранения шведского посла. Министерство иностранных дел Швеции было проинформировано о ситуации.



"Сотрудники нашего посольства в безопасности", - сказано в заявлении.

