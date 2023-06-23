



Совбез ООН собирает срочное заседание на фоне угрозы теракта на Запорожской АЭС

В пятницу, 23 июня, Совбез ООН соберется для обсуждения ситуации в Украине. На повестке дня будут последствия подрыва Россией Каховской дамбы и угрозы теракта на Запорожской АЭС.



Заседание состоится по инициативе США и Албании. От ООН будет докладывать заместитель генерального секретаря по политическим вопросам Розмари Дикарло, сообщает Укринформ. .



Как отметили в секретариате Совбеза, Дикарло предоставит обновленную информацию о безопасности и гуманитарной ситуации в Украине.



Запланировано собрание на 17:00 по киевскому времени. В расписании заседаний Совбеза вопрос называется "Поддержание мира и безопасности Украины".

По данным секретариата, Россия со своей стороны направила запрос на проведение на следующей неделе отдельного заседания для очередного обсуждения "западных поставок оружия Украине и их последствий для дипломатических усилий по урегулированию украинского кризиса".



В июне Россия продемонстрировала, что способна вызвать экологическую катастрофу, подорвав Каховскую ГЭС. Военная цель оккупантов состояла в том, чтобы помешать контрнаступлению Украины.



Теперь же Кремль готовится к провокациям на Запорожской АЭС или "Крымском титане". В планах Москвы любой ценой заморозить войну в Украине на фоне продвижения украинских войск на передовой.



Недавно глава ГУР МО Кирилл Буданов сообщил, что россияне дополнительно заминировали ЗАЭС. По его словам, был заминирован охладитель, выведение из строя которого может повлечь за собой значительные проблемы.



После этого президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовит теракт на Запорожской АЭС с выбросом радиации.