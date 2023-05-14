



Соперник Эрдогана на выборах в Турции: "Мы лидируем"

Лидер оппозиции Турции Кемаль Киличдароглу заявил, что лидирует против президента Тайипа Эрдогана на президентских выборах в воскресенье, несмотря на то, что государственные СМИ публикуют предварительные результаты, согласно которым действующий президент набрал больше 50% голосов.



Ссылаясь на манипуляции в сообщении о предварительных результатах предыдущих выборов, мэр Стамбула от оппозиции Экрем Имамоглу заявил по телевидению, что никто не должен прислушиваться к предварительным результатам, опубликованным государственным агентством Anadolu.



Ранние результаты Anadolu, транслируемые турецкими СМИ, показали, что Эрдоган впереди с 52,55% голосов по сравнению с Киличдароглу с 41,55% голосов, хотя по мере продолжения подсчета разрыв сокращался.



"Мы лидируем", — написал Кылычдароглу в Twitter. Имамоглу добавил: "Мы можем с уверенностью сказать: сегодня г-н Киличдароглу будет объявлен 13-м президентом нашей страны".



Телекомпания TRT Haber сообщила результаты Anadalu на основе подсчета 41,83 процента урн для голосования. Ожидалось, что первоначальные результаты будут благоприятными для Эрдогана, поскольку многие из первых подсчетов обычно исходят из его консервативного сельского центра.



Воскресное голосование — одно из самых важных выборов за 100-летнюю историю страны, соревнование, которое может положить конец 20-летнему правлению Эрдогана и отразиться далеко за пределами Турции.



Опросы общественного мнения перед выборами дали Киличдароглу, который возглавляет шестипартийный альянс, небольшое преимущество, а два опроса в пятницу показали, что он превышает 50-процентный порог, необходимый для полной победы. Если ни один из них не наберет более 50 процентов голосов, второй тур будет проведен 28 мая.



Президентские выборы решат не только, кто возглавит Турцию, страну-члена НАТО с населением 85 миллионов человек, но и то, как она будет управляться, куда движется ее экономика в условиях глубокого кризиса стоимости жизни, а также форму ее внешней политики.



Поражение Эрдогана, одного из самых важных союзников президента Владимира Путина, скорее всего, расстроит Кремль, но успокоит администрацию Байдена, а также многих европейских и ближневосточных лидеров, у которых были сложные отношения с Эрдоганом.



Самый продолжительный лидер Турции превратил члена НАТО и вторую по величине страну Европы в глобального игрока, модернизировал ее с помощью мегапроектов, таких как новые мосты, больницы и аэропорты, и построил военную промышленность, востребованную иностранными государствами.



Но его изменчивая экономическая политика низких процентных ставок, которая вызвала нарастающий кризис стоимости жизни и инфляцию, сделала его жертвой гнева избирателей. Медленная реакция его правительства на разрушительное землетрясение на юго-востоке Турции, унесшее жизни 50 000 человек, усилила тревогу избирателей.



Киличдароглу пообещал направить Турцию на новый курс, возродив демократию после многих лет того, что он назвал государственными репрессиями, вернувшись к ортодоксальной экономической политике, укрепив полномочия институтов, утративших автономию из-за жесткой хватки Эрдогана, и восстановив хрупкие связи с Западом.



Тысячи политических заключенных и активистов, в том числе такие высокопоставленные лица, как курдский лидер Селахаттин Демирташ и филантроп Осман Кавала, могут быть освобождены в случае победы оппозиции.

