Смотрич: нельзя поддаваться насилию, отказам и диким забастовкам
Министр финансов Бецалель Смотрич призвал правых избирателей выйти вечером на контрпротест в Иерусалиме на фоне массовых демонстраций против правовой реформы.
Соответствующее заявление он сделал в ходе видеообращения к избирателям днем, 27 марта.
"Друзья, ни в коем случае нельзя останавливать реформу и укрепление израильской демократии. Мы большинство. Нельзя поддаваться насилию, анархии, отказам и диким забастовкам", - подчеркнул он.
По словам Смотрича, митинг состоится в 18:00 в Иерусалиме напротив Кнессета. Министр пообещал лично на нем присутствовать.
"Приходите . Мы не позволим украсть наш голос и нашу страну", - резюмировал Смотрич.
בן גביר וסמוטריץ' קוראים להצטרף להפגנת הימין הערב בירושלים. סמוטריץ': "אסור להיכנע לאלימות, לאנרכיה, לסרבנות ולשביתות פראיות. אנחנו הרוב"@Segev_Yuval pic.twitter.com/h1gcZDrRb9— גלצ (@GLZRadio) March 27, 2023