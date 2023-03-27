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Смотрич: нельзя поддаваться насилию, отказам и диким забастовкам
27.03.2023 16:17 Алина Груднева

Смотрич: нельзя поддаваться насилию, отказам и диким забастовкам

Министр финансов Бецалель Смотрич призвал правых избирателей выйти вечером на контрпротест в Иерусалиме на фоне массовых демонстраций против правовой реформы.

Соответствующее заявление он сделал в ходе видеообращения к избирателям днем, 27 марта.

"Друзья, ни в коем случае нельзя останавливать реформу и укрепление израильской демократии. Мы большинство. Нельзя поддаваться насилию, анархии, отказам и диким забастовкам", - подчеркнул он.

По словам Смотрича, митинг состоится в 18:00 в Иерусалиме напротив Кнессета. Министр пообещал лично на нем присутствовать.

"Приходите . Мы не позволим украсть наш голос и нашу страну", - резюмировал Смотрич.
 

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