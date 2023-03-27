



Смотрич: нельзя поддаваться насилию, отказам и диким забастовкам

Министр финансов Бецалель Смотрич призвал правых избирателей выйти вечером на контрпротест в Иерусалиме на фоне массовых демонстраций против правовой реформы.



Соответствующее заявление он сделал в ходе видеообращения к избирателям днем, 27 марта.



"Друзья, ни в коем случае нельзя останавливать реформу и укрепление израильской демократии. Мы большинство. Нельзя поддаваться насилию, анархии, отказам и диким забастовкам", - подчеркнул он.



По словам Смотрича, митинг состоится в 18:00 в Иерусалиме напротив Кнессета. Министр пообещал лично на нем присутствовать.



"Приходите . Мы не позволим украсть наш голос и нашу страну", - резюмировал Смотрич.

