



СМИ: обращение Путина в Новый год было рекордно коротким за 4 года

Президент России Владимир Путин записал рекордно короткое за четыре года новогоднее обращение к нации.



По данным The Moscow Times, его продолжительность была три минуты 45 секунд, что в 2,5 раза меньше, чем в 2023 году.



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В ходе обращения Путин ни разу напрямую не упомянул войну против Украины, не стал затрагивать обстрел Белгорода и не комментировал внутренние трудности в РФ.



Путин говорил о "сплоченности для боя", "идеологических ценностях", о "работе на общее благо". Военных, которые воюют в Украине, он назвал "героями", которых поддерживает народ.



"Россияне многое сделали, гордились общими достижениями, радовались успехам и были тверды, отстаивая национальные интересы, свободу и безопасность, а также традиционные ценности", - говорил он.

