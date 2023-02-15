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СМИ: Нетаниягу дал обещание Смотричу по Иудее и Самарии
15.02.2023 18:18 Алина Груднева

СМИ: Нетаниягу дал обещание Смотричу по Иудее и Самарии

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу пообещал министру финансов Бецалелю Смотричу немедленно передать ему полномочия по управлению гражданской жизнью израильтян в Иудее и Самарии.

Об этом сообщает Walla.

"Полномочия министерства обороны будут переданы вам немедленно в соответствии с коалиционными соглашениями", — цитирует издание слова Нетаниягу.

Ранее Смотрич осудил операцию по выкорчевыванию деревьев в роще в районе Биньямин, призвав премьер-министра не затягивать с передачей ему полномочий в рамках коалиционного соглашения. Нетаниягу в ответ отдал распоряжение прекратить выкорчевывание рощи близ Шило.

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