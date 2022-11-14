



СМИ: Эстония не будет выступать против Израиля в ООН

Эстония больше не будет голосовать за резолюции ООН, осуждающие действия Израиля в отношении прав человека в Иудее и Самарии, в Газе и на Голанских высотах.



Об этом сообщает ERR со ссылкой на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу.



"Моя точка зрения состоит в том, что Эстония является членом ЕС, и если у ЕС есть общая политическая позиция, в том числе и с некоторыми резолюциями ООН, и такова была наша позиция, когда мы были членом Совета Безопасности ООН, то естественно, мы будем действовать в соответствии с согласованной позицией ЕС", - заявил он.



Однако, по этому и другим вопросам безопасности позиция Эстонии часто будет основываться на позиции США, считает министр.



"Когда у европейских стран есть разногласия, то, выслушав все разные точки зрения, это, безусловно, важный аргумент для нас, чтобы формировать эти взгляды совместно с США", - заявил он.



Рейнсалу признал, что это представляет собой изменение политического курса, учитывая, что в прошлом Эстония обычно голосовала в ООН за резолюции, осуждающие Израиль.



"Да, в принципе я могу это сказать", - заявил министр.