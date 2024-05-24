



СМИ: Байден пропустит Саммит мира в Швейцарии ради предвыборной кампании

Президент США Джо Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира в Швейцарии в июне из-за сбора средств на предвыборную кампанию в Калифорнии, который он должен посетить вместе с Джорджем Клуни, Джулией Робертс и другими звездами, пишет издание Bloomberg.



Саммит мира в Швейцарии запланирован на 15-16 июня, после встречи "Группы семи" в Италии. Несколько лидеров G7 планируют присоединиться к конференции, но, по данным издания, ни Байдена, ни вице-президента Камалы Харрис там не будет.



Байден должен вылететь со встречи G7 на юге Италии в Лос-Анджелес на сбор средств 15 июня.



Издание пишет, что такое решение Байдена подчеркивает, что он все больше переходит в режим предвыборной кампании, стремясь преодолеть лидерство бывшего президента Дональда Трампа в шатких штатах накануне выборов.



Актуальности ситуации добавляет тот факт, что в прошлом месяце Трамп впервые за текущий избирательный цикл затмил усилия Байдена по сбору средств, собрав 76 миллионов долларов против 51 миллиона долларов у Байдена.



Издание отмечает, что это также отражает более широкий пессимизм относительно конференции, которую Швейцария согласилась организовать по просьбе президента Владимира Зеленского.



Однако все же около 70 стран примут участие в саммите на том или ином уровне. Должны присутствовать премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Японии Фумио Кишида.



При этом издание отмечает, что отсутствие Китая, вероятно, разочарует Зеленского.



Китай и несколько других стран так называемого Глобального Юга настаивали на привлечении России к этому процессу. В то же время Украина и ее союзники не хотят взаимодействовать с РФ пока не будут иметь широко согласованный набор принципов, которые будут определять любое будущее мирное урегулирование. Швейцарский саммит изначально был задуман как первый шаг к этой цели.



Организаторы конференции уменьшили ее амбиции и хотят сосредоточиться на узком наборе целей, таких как ядерная безопасность и обмен пленными, чтобы расширить круг участников. Но издание подчеркивает, что эти пункты не соответствуют мирному плану Украины, который предусматривает вывод российских войск и будущие гарантии безопасности.