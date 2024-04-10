



СМИ: Байден может посетить Глобальный саммит мира

Президент США Джо Байден может принять участие в конференции высокого уровня по вопросам мира в Украине, которая пройдет в Швейцарии примерно в середине июня. Об этом сообщает NZZ.



Издание со ссылкой на источники сообщило, что в конференции примет участие президент США Джо Байден.



Как правило, окончательное решение принимается только по первому требованию, тем более что Швейцария и Украина еще не разослали приглашения.



На данный момент президент Байден не подтвердил свое участие в американской делегации, сообщила пресс-секретарь посольства США в Берне.



Однако шансы на приезд Байдена возросли. Он должен принять участие в саммите G7 в Италии непосредственно перед запланированной конференцией по Украине.



Напомним, выступая на саммите G20 в ноябре 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский предложил "формулу мира", чтобы остановить российское полномасштабное вторжение.



В январе 2024 года Украина и Швейцария приступили к подготовке к проведению Глобального саммита мира, на котором будет обсуждаться предложенная "формула мира". Встреча состоится на уровне глав государств, в ее подготовке задействовано более 80 государств и международных институций.