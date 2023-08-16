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Слушание в БАГАЦе: Левину разрешили собственного адвоката
16.08.2023 16:15 Алина Груднева

Слушание в БАГАЦе: Левину разрешили собственного адвоката

Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара разрешила министру юстиции Яриву Левину нанять собственного частного адвоката на сентябрьских слушаниях в БАГАЦе по петициям относительно закона об "основании разумности".

Таким образом, она одобрила просьбу министра.

Как правило, юрсоветник представляет правительство по всем правовым вопросам. В исключительных случаях разрешается назначить частного адвоката со стороны.

По словам Бахарав-Миара, слушание, которое состоится 12 сентября, является необычным событием. В БАГАЦе будут рассматриваться очень деликатные вопросы, о чем свидетельствует исторический состав судейской коллегии, которая будет состоять из 15 человек.

"Обращения касаются прецедентных и особо чувствительных конституционных вопросов, которые будут рассматриваться полным составом БАГАЦа", - сказано в ее заявлении.

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