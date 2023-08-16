



Слушание в БАГАЦе: Левину разрешили собственного адвоката

Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара разрешила министру юстиции Яриву Левину нанять собственного частного адвоката на сентябрьских слушаниях в БАГАЦе по петициям относительно закона об "основании разумности".



Таким образом, она одобрила просьбу министра.



Как правило, юрсоветник представляет правительство по всем правовым вопросам. В исключительных случаях разрешается назначить частного адвоката со стороны.



По словам Бахарав-Миара, слушание, которое состоится 12 сентября, является необычным событием. В БАГАЦе будут рассматриваться очень деликатные вопросы, о чем свидетельствует исторический состав судейской коллегии, которая будет состоять из 15 человек.



"Обращения касаются прецедентных и особо чувствительных конституционных вопросов, которые будут рассматриваться полным составом БАГАЦа", - сказано в ее заявлении.