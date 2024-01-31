



Словакия - показатель в ответных действиях против российской пропаганды

Выборы в Словакии показали, что российское вмешательство в западные демократии усиливается и грозит посеять недоверие по всей Европе. Странам-членам НАТО необходимо срочно принять меры. НАТО рассматривает дезинформацию как "деятельности которая направлена на углубление разногласий внутри и между странами-членами НАТО и, в конечном счете, на ослабление Альянса".



Выборы в Словакии, Сербии, Чехии, Польше и Нидерландах показывают, что защита альянса не сработала.



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Кремль стремится усилить разногласия среди европейцев и отвлечь внимание от своих военных преступлений в Украине, поощряя тем самым раскол и усиливая свое влияние. Голосование в Словакии в сентябре продемонстрировало, что российские информационные операции остаются неизменными, но теперь они проводятся по конкретным темам и подкрепляются местными сторонниками, готовыми отстаивать их нарративы.



Пророссийская партия Словакии SMER-SD (Курс - Социал-демократия) получила почти 23 % голосов на парламентских выборах 30 сентября, что отражает сдвиги в стране. Ее популистский премьер-министр Роберт Фицо, дружественный Кремлю, использует путинскую риторику для искажения фактов об Украине и предложил прекратить военную помощь Киеву.



Словакия представляет особый интерес, поскольку здесь нет традиционных российских пропагандистских ресурсов, таких как Sputnik или RT, которые могли бы вещать на национальном языке. Хотя у Sputnik есть издание на чешском языке, и эти языки являются взаимопонятными.



"Проникновение прокремлевских пропагандистских нарративов в словацкое информационное пространство происходит с 2014 года", - говорится в докладе Варшавского института.



Именно тогда "усилился акцент на обманчивых нарративах о якобы притеснении русского меньшинства на Украине, политическом и общественном упадке Запада или якобы сильном фоне ультраправых в украинском обществе и политике", говорится в докладе.



Исследование показало, что для достижения своих целей и распространения пропаганды в Словакии Кремль использует целый ряд ресурсов, включая посольства, шпионов и местных коллаборационистов, а также социальные сети.

