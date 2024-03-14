



Сколько заводов в Украине рассчитывает построить Rheinmetall: дан ответ

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall собирается построить на территории Украины минимум четыре завода, которые будут производить оружие.



По данным газеты Le Monde, такое заявление сделал гендиректор компании Армин Паппергер.



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"Украина сейчас является для нас важным партнером, и мы видим потенциал от 2 до 3 млрд евро от продаж в год", - пояснил он.



Уточняется, что планируется производить в Украине снаряды, военную технику, порох и ПВО.



По словам Паппергера, в среднесрочной перспективе Rheinmetall рассчитывает производить 1,1 млн 155-мм снарядов.