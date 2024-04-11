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Скандал в ЕП: из-за Patriot для Украины заблокирован бюджет Совета ЕС | Фото: pixabay.com
11.04.2024 15:39 Mignews.ua

Скандал в ЕП: из-за Patriot для Украины заблокирован бюджет Совета ЕС

В Европейском парламенте заблокировали решение о финансировании Европейского Совета. Причина – требование предоставить Украине дополнительные системы ПВО Patriot.

Так, во время выступления в Европарламенте депутат из фракции Renew предложил убрать из повестки дня решение о принятии бюджета Совета ЕС, пока европейские страны не смогут найти для Украины дополнительные ЗРК Patriot, рассказал евродепутат, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт в соцсеи Х (Twitter), заметив, что у стран ЕС есть около сотни систем Patriot, а Украина нуждается в семи таких установках.

Такой призыв коллеги поддержали 515 европарламентариев и только 62 были "против".

"Парламент отказывается выполнять бюджет Совета, пока Европейский совет не примет решение о поддержке Украины дополнительными противоракетными комплексами Patriot", – написал Верхофстадт.
 

 

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