



Скандал в ЕП: из-за Patriot для Украины заблокирован бюджет Совета ЕС

В Европейском парламенте заблокировали решение о финансировании Европейского Совета. Причина – требование предоставить Украине дополнительные системы ПВО Patriot.



Так, во время выступления в Европарламенте депутат из фракции Renew предложил убрать из повестки дня решение о принятии бюджета Совета ЕС, пока европейские страны не смогут найти для Украины дополнительные ЗРК Patriot, рассказал евродепутат, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт в соцсеи Х (Twitter), заметив, что у стран ЕС есть около сотни систем Patriot, а Украина нуждается в семи таких установках.



Такой призыв коллеги поддержали 515 европарламентариев и только 62 были "против".



"Парламент отказывается выполнять бюджет Совета, пока Европейский совет не примет решение о поддержке Украины дополнительными противоракетными комплексами Patriot", – написал Верхофстадт.

