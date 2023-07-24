



Сирия и Иордания создают новый форум по борьбе с контрабандой наркотиков

Новый форум по борьбе с контрабандой наркотиков из разрушенной войной Сирии через Иорданию в богатые страны Персидского залива провел свое первое заседание в Аммане в воскресенье, 23 июля, сообщило министерство иностранных дел Иордании.



Форум был согласован во время переговоров между министром иностранных дел Иордании Айманом Сафади и президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске в начале этого месяца, поскольку в регионе растет обеспокоенность по поводу притока запрещенного стимулятора каптагона из Сирии.



Сирийскую делегацию возглавили министр обороны генерал Али Махмуд Аббас и глава разведки генерал-майор Хусам Лука. Иорданию представляли председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал-майор Юсеф Хунейти и глава разведки генерал-майор Ахмед Хусни, сообщило иорданское министерство.



В ходе переговоров "был затронут вопрос об организаторах и исполнителях контрабандных перевозок через границу в Иорданию, а также о необходимых мерах по противодействию этой возрастающей опасности для всего региона", — говорится в сообщении министерства.



В последние годы силы безопасности Иордании ужесточили пограничный контроль и время от времени сообщают о пресеченных попытках контрабанды наркотиков и оружия из Сирии.

