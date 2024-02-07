



Швеция прекратила расследование по "Северным потокам": в РФ негодуют

Швеция не будет проводить расследование относительно взрывов на "Северных потоках".



В прокуратуре пришли к выводу, что это дело не в юрисдикции страны.



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Все материалы были переданы Германии. Представительница МИД РФ Мария Захарова уже выразила возмущение решением Швеции.



"Решение Швеции прекратить расследование по "Северным потокам" не поддается логике, Стокгольм боится раскрыть правду", - возмутилась она.