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Швеция прекратила расследование по "Северным потокам": в РФ негодуют
07.02.2024 15:23 Алина Груднева

Швеция прекратила расследование по "Северным потокам": в РФ негодуют

Швеция не будет проводить расследование относительно взрывов на "Северных потоках".

В прокуратуре пришли к выводу, что это дело не в юрисдикции страны.

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Все материалы были переданы Германии. Представительница МИД РФ Мария Захарова уже выразила возмущение решением Швеции.

"Решение Швеции прекратить расследование по "Северным потокам" не поддается логике, Стокгольм боится раскрыть правду", - возмутилась она.

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