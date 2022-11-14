



Шольц объяснил, почему Путин отказался от участия в саммите G20

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что президент РФ Владимир Путин отказался от участия в саммите G20, потому что не захотел выслушивать критику.



Как сообщает DW, Шольц отметил, что "было бы хорошо", если бы лидер РФ все же появился на саммите.



"Но тогда ему бы пришлось столкнуться со всеми вопросами и критикой, которую сформулировали многие страны мира. Скорее всего, именно поэтому его там не будет", - подчеркнул канцлер Германии.