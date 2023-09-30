



Шокирующее признание Папы Римского: издевался над толстым школьником

Папа Римский Франциск сделал шокирующее признание в том, что в детстве издевался над пухленьким школьником.



По данным британского таблоида The Sun, он рассказал во время видеозвонка с молодыми людьми из Южной Азии о том, что был хулиганом.



Его Святейшество говорил о распространенности "бодишейминга" в современном обществе, вспомнив историю о себе в школьные годы, когда он с друзьями издевался над одноклассником из-за избыточного веса.



По словам понтифика, когда отец узнал, что он издевался над мальчиком, тот пришел в ярость. Папа повел его в дом ребенка и заставил извиниться. Спустя годы, когда Папа уже был рукоположен в священники, он решил обратиться к своему бывшему однокласснику. Он отметил, что с тех пор преодолел "все травмы, издевательства и стыд".



"В гармонии человека есть красота, независимо от того, толстый вы, худой, низкий или высокий. Главное – жить в гармонии в сердцах. Красота заставляет нас расти в плане нашего психического здоровья: у каждого мужчины, у каждой женщины есть своя красота, нам только нужно научиться ее видеть, распознавать", - сказал он.