Шарль Мишель досрочно уйдет в отставку. Кто может занять его пост
Глава Евросовета Шарль Мишель может досрочно уйти в отставку в июле, после чего его временным преемником может стать венгерский премьер Виктор Орбан.
По данным медиакомпании Politico, лидерам ЕС придется быстро договариваться о кандидатуре следующего главы Совета ЕС.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Уточняется, что если чиновники не придут к согласию, Венгрия будет председательствовать в Евросовете до декабря.
Срок полномочий Мишеля истекает в ноябре, но есть вероятность, что он уйдет в отставку раньше. Ранее он объявил, что намерен участвовать в выборах в Европарламент. Обсуждения относительно его преемника, вероятно, состоятся в июне.