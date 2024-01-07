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Шарль Мишель досрочно уйдет в отставку. Кто может занять его пост
07.01.2024 15:24 Алина Груднева

Шарль Мишель досрочно уйдет в отставку. Кто может занять его пост

Глава Евросовета Шарль Мишель может досрочно уйти в отставку в июле, после чего его временным преемником может стать венгерский премьер Виктор Орбан.

По данным медиакомпании Politico, лидерам ЕС придется быстро договариваться о кандидатуре следующего главы Совета ЕС.

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Уточняется, что если чиновники не придут к согласию, Венгрия будет председательствовать в Евросовете до декабря.

Срок полномочий Мишеля истекает в ноябре, но есть вероятность, что он уйдет в отставку раньше. Ранее он объявил, что намерен участвовать в выборах в Европарламент. Обсуждения относительно его преемника, вероятно, состоятся в июне.

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