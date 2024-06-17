



Северная Корея заявила, что Путин прибудет в страну во вторник

Государственные СМИ Северной Кореи сообщают, что президент России Владимир Путин прибудет в страну во вторник, 18 июня, с двухдневным визитом.



Ожидается, что Путин встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном для переговоров, посвященных расширению военного сотрудничества, поскольку они углубляют свои связи перед лицом отдельных, усиливающихся конфронтаций с Вашингтоном.



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Официальное Центральное агентство новостей Северной Кореи сообщило в понедельник, что Путин посетит Северную Корею с государственным визитом во вторник и среду по приглашению Кима. Северокорейские государственные СМИ не предоставили более подробной информации. Россия подтвердила этот визит.



Это будет первый визит Путина в Северную Корею за последние 24 года. Визит проходит на фоне растущей международной обеспокоенности по поводу соглашения о поставках оружия, в рамках которого Пхеньян поставляет Москве крайне необходимые боеприпасы для разжигания войны в Украине в обмен на экономическую помощь и передачу технологий, которые усиливают угрозу, исходящую от ядерного оружия и ракетной программы Кима.



Военное, экономическое и другое сотрудничество между Северной Кореей и Россией резко активизировалось после того, как Ким посетил российский Дальний Восток в сентябре для встречи с Путиным, впервые с 2019 года.



Американские и южнокорейские официальные лица обвиняют Северную Корею в предоставлении России артиллерии, ракет и другого военного оборудования, чтобы помочь продлить ее боевые действия в Украине, возможно, в обмен на ключевые военные технологии и помощь. И Пхеньян, и Москва отвергли обвинения в передаче северокорейского оружия, что было бы нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

